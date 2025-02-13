  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
Takip Et

Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 907 milyar 766 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi açtığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 14 Şubat vadeli 907 milyar 766 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 907 milyar 766 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

13 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 17 milyar 775 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 12 milyar 775 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak gerçekleşti.

Bankanın 20 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

Muhalefetten TÜSİAD'a destek: Evet diyoruz ama yetmez diyoruz, daha güçlü ses istiyoruzMuhalefetten TÜSİAD'a destek: Evet diyoruz ama yetmez diyoruz, daha güçlü ses istiyoruzGündem

 

Borsa günü yükselişle tamamladıBorsa günü yükselişle tamamladıBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 37 bin 430 TL oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 37 bin 430 TL oldu
Bakan Şimşek: Azalan cari açık ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor
Azalan cari açık ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor
TCMB, Pakistan Merkez Bankası’yla Mutabakat Zaptı imzaladı
TCMB, Pakistan Merkez Bankası’yla Mutabakat Zaptı imzaladı
Hava bozuldu fiyatlar ikiye katladı! İstavrit hamsiyle eşdeğer oldu
Hava bozuldu fiyatlar ikiye katladı! İstavrit hamsiyle eşdeğer oldu
Döviz mevduatı 4,26 milyar dolar arttı
Döviz mevduatı 4,26 milyar dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeye yaklaştı
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeye yaklaştı