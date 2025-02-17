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Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 930 milyar, 50 milyar ve 20 milyar liralık üç TL depo alım ihalesi düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 18 Şubat vadeli 930 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 902 milyar 675 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

17 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 17 milyar 325 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 24 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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