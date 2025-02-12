Merkez Bankası’ndan yeni analiz: Yüksek enflasyon beklentisi daha fazla krediye yol açıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Beklentileri ve Kredi Davranışı: Türkiye’ye İlişkin Mikro Bulgular" başlıklı bir ekonomi notu yayımladı. Merkez Bankası tarafından hazırlanan analizde, yüksek enflasyon beklentisinin daha yüksek montanlı TL kredilerine yol açtığını değerlendirildi. Çalışmada, "Enflasyon beklentilerindeki kötüleşme sonucu ortaya çıkan TL kredi talebinin yüksek kredi finansman maliyeti ve kısa kredi vadesiyle ilintili olduğuna işaret etmektedir" olarak belirtildi.

TCMB'nin internet sitesinde İngilizce olarak yayımlanan çalışma ile ilgili şu özet bilgiler verildi:

"İktisadi birimlerin enflasyon beklentilerinin yönetilmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde optimal politika sonuçlarına ulaşılması açısından modern merkez bankacılığının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, reel sektör firmalarının enflasyon beklentilerindeki değişimlerin sonuçlarının anlaşılması, ürün fiyatlaması, çalışan ücretleri, istihdam ve yatırım gibi kararlar üzerindeki etkilerin doğru analiz edilmesi için gereklidir. Öte yandan mevcut akademik yazın, firmaların ileriki dönemlerdeki enflasyon hakkındaki güncel algılarının finansal sonuçları hakkında fazla bir bilgi ortaya koymamaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye özelinde 2011-2024 dönemi için İktisadi Yönelim Anketi ve mikro kredi verileri birleştirilerek enflasyon beklentileriyle kredi davranışı arasındaki ilişki incelenmektedir. Temel analizler firma seviyesinde enflasyon beklentilerindeki artışların daha yüksek montanlı kredi kullanımıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Ek olarak, bu eğilimin YP kredi kullanımını özellikle örneklem döneminin sonraki kısmında azalttığı gözlenmektedir. Çalışma kapsamındaki diğer analizler enflasyon beklentilerindeki kötüleşme sonucu ortaya çıkan TL kredi talebinin yüksek kredi finansman maliyeti ve kısa kredi vadesiyle ilintili olduğuna işaret etmektedir.

Genel olarak bu çalışmadaki sonuçlar iktisadi birimlerin beklentilerinin yönetilmesi yoluyla fiyat istikrarının sağlanmasının, yerel para birimi cinsinden kredi büyümesindeki aşırı hareketlerin kontrol altına alınması, kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve kredi vadelerinin arttırılması kanalıyla finansal istikrarı da destekleyen bir mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır. "