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Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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