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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası bankalara yolladığı uygulama talimatında, tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faizin hesaplanmasında değişikliğe gidildiğini belirtirken; daha önce zorunlu karşılıklar için ödenen faiz, politika faizi üzerinden hesaplanırken, yeni düzenlemeyle ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılacak.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklara tesis edilen faiz hesaplamasında değişikliğe gitti. Buna göre daha önce zorunlu karşılıklar için ödenen faiz, politika faizi üzerinden hesaplanırken, yeni düzenlemeyle ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılacak.

Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunurken, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bu yana ağırlıklı ortalama fonlama faizi koridorun üst bandına yakın oluşturuluyor. Para Politikası Kurulu’nun nisan ayı toplantısında politika faizi yüzde 46’ya, faiz koridorunun üst bandı ise yüzde 49’a yükseltilmişti.

Bankalar için pozitif

Analistler, bu düzenlemenin sınırlı da olsa mevduat maliyetlerini düşürücü ve Türk lirasını destekleyici etki yapmasının beklenebileceğini ve bankalar için pozitif olduğunu söylüyor.

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