Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle kredili mevduat hesaplarının (KMH) aylık büyüme sınırını yüzde 2'den yüzde 1'e düşürdü;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.
Düzenleme kapsamında, bankaların tüketicilere tahsis ettiği kredili mevduat hesaplarında belirlenen büyüme sınırının aşılması halinde, aşan limit tutarı kadar Türk lirası zorunlu karşılık bloke olarak tesis edilecek.
Söz konusu adımın kredili mevduat hesaplarındaki büyümeyi sınırlamayı ve parasal sıkılaşma sürecini desteklemeyi amaçladığı değerlendiriliyor.