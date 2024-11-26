Merkez Bankası’nın bankalarla toplantısında neler konuşuldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ile TBB yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yaptı.

CNBC-e haberler/tcmb-baskani-karahan-bankalar-birligi-yonetim-kurulu-uyeleriyle-bir-araya-geldi-h6968">yayınına katılan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, görüşmede konuşulanlara dair açıklama yaptı. Mert, TCMB'den kredilerde gevşemenin yakın zamanda olmayacağı izlenimini aldıklarını söylerken, yüzde 2'nin üzerinde ek sıkılaştırma beklemediklerini açıkladı.

TBB'nin açıklamasına göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve 3 ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıdan hangi mesajlar çıktı?

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Merkez Bankası ile yapılan toplantıya dair önemli detaylar paylaştı.

TCMB'den kredilerde gevşemenin yakın zamanda olmayacağı izlenimini aldıklarını kaydeden Mert, yüzde 2'nin üzerinde ek sıkılaştırma da beklemediklerini açıkladı.

Ömer Mert, selektif kredileri yönelik çalışmaların olduğunu ancak Merkez Bankası’nın bu konuda dikkatli yaklaşım sergilediğini de söyledi.