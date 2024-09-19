Merkez Bankası'nın banknot maliyeti enflasyona yenildi: Rekor artış!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Merkez Bankası’nın Yıllık Rapor’larında Faiz Dışı Giderler’in altında yer alan “Banknot kâğıdı ve mürekkep gideri” kaleminde son 5 yılda gördüğü değişimi paylaştı.

Emisyonda da görülen bu değişim, para basımındaki artışı gözler önüne serdi.

Merkez Bankası’nın para adetlerinde görülen değişimde, tüm banknotların toplamı 2021 başından 2024 Ağustos’a yüzde 119,36 oranında artış gösterdi.

En büyük banknot olan 200 TL’deki adet bazında değişim ise aynı sürede (2021 başından 2024 Ağustos’a) yüzde 753 oranında oldu.

100 TL’nin 2021 sonrası adet bazında yatay bir dalgalanma görülürken, 10 TL ve 5 TL’lik banknotlarda da sınırlı bir artış izlendi.

5 yılda giderler yüzde 446 arttı

Ozan Bingöl’ün incelediği, banknot kâğıdı ve mürekkep giderlerinde de 200 TL’nin yükselişine paralel bir artış görüldü.

2021 yılında 264 milyon 724 bin 230 TL görünen giderler, 2022 yılında yüzde 92 oranında artarak 508 milyon 255 bin 436 TL’ye çıkarken, 2023 yılında da yüzde 99,62 oranında artışla 1 milyar 14 milyon 621 bin 829 TL’ye çıktı.

2019’dan 2023’e basım giderlerinin artışı ise 185 milyondan 1 milyona çıkarken, yüzde 445,96 oranında oldu.

Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası’nın “banknot kâğıdı ve mürekkep gideri” 2021 yılından 2023 yılına gelindiğinde 3,8 kat kadar artmıştır. Bu hayra alamet değildir. Buradaki artış Merkez Bankası’nın para basma fonksiyonunu yoğun bir şekilde icra ettiğini göstermektedir.”