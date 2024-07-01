Merkez Bankası'nın brüt rezervi tarihi zirvesinden geriledi

Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, Merkez'in brüt rezervleri 28 Haziran haftasında 3,6 milyar dolar azalarak 144,1 milyar dolara geriledi. 21 Haziran haftasında Merkez'in rezervi 147,6 milyar dolarla tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Uluslararası rezervler 38,9 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan yapılan hesaplamaya göre, net uluslararası rezervler 5,9 milyar dolar azalarak 38,9 milyar dolara geriledi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın net döviz satışı 1,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Swap hariç net rezervde 1,5 milyar dolar düşüş

Hesaplamalara göre, swap hariç net rezerv 1,5 milyar dolar azalarak 11,2 milyar dolara indi. Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.