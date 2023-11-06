Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde gıda, doğal gaz ve kira vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında yıllık enflasyonun, gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, hizmet ve enerjide artış kaydettiğini, taze meyve ve sebze hariç gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğunu bildirdi.

TCMB, "Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 3,43 oranında yükseldiği ve yıllık enflasyonun 0,17 puan düşüşle yüzde 61,36'ya gerilediğini anımsatan Merkez Bankası, yıllık enflasyonun, gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, hizmet ve enerjide artış kaydettiğini bildirdi. “Taze meyve ve sebze hariç gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur” diyen TCMB, enerji grubunda, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe karşın, diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedildiğine işaret etti.

Doğal gaz kaleminden gelen etki artacak

Raporun özet bölümü şöyle: “Doğal gazda tüketimin bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) bir miktar üzerine çıkmasıyla, bu kanaldan aylık tüketici enflasyonuna 0,22 puanlık etki gelmiştir. Kasım ve aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak, doğal gaz kaleminden gelen etkinin yükseleceği öngörülmektedir. Temel mal grubunda, otomobil fiyatları cari yılda aylık bazda ilk kez gerilerken, dayanıklı mal aylık enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kira alt grubu hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor

Öte yandan, yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı alt grubunda gerçekleşen dönemsel fiyat artışı temel mal grubu aylık enflasyonunu yükseltici etkide bulunmuştur. Hizmet grubunda aylık fiyat artışları güçlü seyretmeye devam ederken yüksek atalet sergileyen kira alt grubu hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürmüştür.

Ekim ayında üretici fiyatlarındaki artış önemli ölçüde yavaşlamış, yıllık üretici enflasyonu belirgin oranda gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinde aylık artış oranlarındaki yavaşlama devam ederken göstergelerin yıllık enflasyonları bir miktar yükselmiştir.”