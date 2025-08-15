Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası Fitch'ten faiz tahmini

Mart ayında yaşanan kısa süreli finansal dalgalanmanın ardından Türk bankaları, uluslararası borçlanma piyasalarına güçlü bir dönüş yaptı. Fitch'e göre, farklı sermaye yapılarında gerçekleştirilen ihraçlar, yatırımcı iştahının korunduğunu ve Türkiye'nin piyasa erişiminin sürdüğünü gösteriyor.

Küçük ölçekli bankaların bile ilave ana sermaye (AT1) borçlanmalarıyla fon bulabilmesi, yatırımcı güveninin sağlam olduğuna işaret ediyor. Mart ayındaki oynaklık sonrası yetkililerin daha ortodoks para politikasına ve dezenflasyona bağlılık mesajları vermesi, yatırımcı endişelerini sınırlarken, yabancı sermaye çıkışlarının etkisini de hafifletti.

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Merkez Bankası, mart sonrası politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmış, ardından temmuzda indirime giderek faizi yüzde 43'e çekmişti. Temmuz ayında enflasyon yüzde 33,5'e gerilerken, Fitch yıl sonunda politika faizinin yüzde 28'e inmesini bekliyor.

8,8 milyar dolarlık borçlanma

2024’ün ikinci yarısında başlayan ihraçlar, marttaki dalgalanmanın ardından kısa süreli duraklasa da haziranda yeniden hız kazandı. Bugüne kadar toplam 8,8 milyar dolar tutarında borçlanma gerçekleştiren bankalar, fırsat odaklı şekilde piyasayı değerlendirmeye devam ediyor.

2023 seçimleri sonrası ivme kazanan ihraçlar, 2024’ün ilk yarısında düşük kredi risk primi, daha uygun fiyatlama ve toparlanan yatırımcı güveniyle desteklendi. Mart 2025'teki oynaklık bu süreci kesse de, piyasaya dönüşü hızlı oldu.

Fiyatlamalar istikrarlı

Eurobond ve ikincil borçlanma maliyetleri, 2024’ün son çeyreğine göre istikrarlı veya hafif yükseliş eğiliminde. Bu da mart dalgalanmasının kalıcı bir iz bırakmadığını gösteriyor.

Nisan ayından bu yana sendikasyon kredilerinin yenilenme oranı, vadesi gelen tutarın yüzde 100'ünü aştı. Fiyatlamalar iyileşirken, vadeler bir, iki ve hatta üç yıl olarak korunuyor. Ancak Fitch, yatırımcı hissiyatını anlamak için Eurobond ve ikincil borçlanma fiyatlamalarının daha önemli bir gösterge olduğunu vurguluyor.