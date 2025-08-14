Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde yeni yol haritası: 'Ara hedef' vurgusu

  1. Ekonomim
TCMB Başkanı Karahan, bu enflasyon raporu itibarıyla orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin değişikliğe gitme kararı aldıklarını belirtti ve "Yeni yaklaşımla, enflasyon raporu tahminlerine ilave olarak, taahhüt ve çıpa işlevi görecek yıl sonu odaklı ara hedefler ilan edilmeye başlanacak. Olağanüstü gelişmeler olmadıkça sürece ara hedefler değiştirilmeyecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2025-III' sunumunu gerçekleştirildi.

TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminleri ile ilgili olarak, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz" dedi ve "Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik. Ara hedefleri ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" şeklinde ekledi.

Karahan, bu enflasyon raporu itibarıyla orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin değişikliğe gitme kararı aldıklarını söylerken, "Yeni yaklaşımla, enflasyon raporu tahminlerine ilave olarak, taahhüt ve çıpa işlevi görecek yıl sonu odaklı ara hedefler ilan edilmeye başlanacak. Olağanüstü gelişmeler olmadıkça sürece ara hedefler değiştirilmeyecek. Ara hedefler, enflasyonun yüzde 5'e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleridir" olarak ifade etti.

