Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Dr. Nuri Sevgen’den kritik ekonomi analizi

Merkez Bankası’nın para politikası kararına değinen Dr. Sevgen, bankanın faizleri sabit bırakmasını beklemediğini ifade etti. Piyasadaki bazı yüksek beklentilere rağmen, sürecin geçici olduğunu vurgulamak adına 100-200 baz puanlık bir artışın daha olası olduğunu dile getirdi.

Enflasyon ve petrol fiyatları arasındaki doğrudan bağ

Ekonomideki enflasyonist baskıyı analiz eden Dr. Sevgen, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon verileri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Petroldeki her 10 dolarlık artışın enflasyonda yaklaşık %1’lik bir yükselişe neden olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, petrolün 60 dolardan 90 dolara çıkmasının yaklaşık 3 puanlık bir enflasyonist etki yarattığını ve bu durumun pek çok analistin hedeflerini yukarı ittiğini vurguladı.

Borsa İstanbul için 20 bin puan hedefi

Borsa İstanbul’un teknik görünümünü değerlendiren Dr. Sevgen, endeks için 14.200 - 14.300 bölgesinin kritik bir destek olduğunu ifade etti. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini belirten Dr. Sevgen, Anadolu Yatırım olarak yıl sonu endeks hedeflerinin 20.000 puan olduğunu yineledi. Bugün itibariyle piyasaların yukarı yönlü bir başlangıç yapabileceğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair olumlu haberlerin yükselişi sertleştirebileceğini dile getirdi.

Küresel ticaret ve jeopolitik risklerin rolü

Dünyadaki savaş ve çatışma ortamının piyasalar üzerindeki etkisinden bahseden Dr. Sevgen, artık yatırımcıların sadece çatışmaya değil, küresel ticaretin bozulup bozulmadığına baktığını vurguladı. Pakistan öncülüğündeki İran-ABD görüşmelerinin piyasalar için bir 'ön gösterge' olacağını ifade eden Dr. Sevgen, küresel ticaret hacminin 1970'lere kıyasla çok daha büyük olduğunu ve bu nedenle en küçük bir bozulmanın bile tüm ekonomileri kitlediğini sözlerine ekledi.