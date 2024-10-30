Merkez Bankası'nın ikinci TL depo alım ihalesine 512 milyar 799 milyon liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 512 milyar 799 milyon lira oldu.
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün açtığı 600 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 512 milyar 799 milyon liralık teklif geldi.
Ekonomi