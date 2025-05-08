Merkez Bankası'nın rezervleri 140 milyar doların altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri, üst üste 8 haftadır düşüş gösteriyor. TCMB haftalık verilerine göre, 2 Mayıs ile sona eren haftada döviz rezervler 1 milyar 673 milyon dolar azalarak 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara geriledi. Böylece son 8 haftada toplam düşüş 40 milyar 225 milyon dolara ulaştı.

Döviz rezervleri böylece 25 Mayıs 2023 haftasında görülen 56 milyar 518 milyon doların ardından en düşük seviyesine geldi.

Altın rezervleri 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 141 milyar 50 milyon dolar olan seviyesinden, 138 milyar 532 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 35 milyar 12 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 216 milyon dolar azalarak 32 milyar 796 milyon dolara indi.

Resmi Rezerv Varlıkları

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,8 azalarak 138,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %3,3 azalarak 49,9 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %1,0 azalarak 80,9 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,1 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,8 artarak 115,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşdi. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %1,5 artarak 59,9 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,01 artarak 55,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesine geldi.