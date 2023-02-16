Merkez Bankası'nın rezervleri 24.4 milyar dolara indi

Merkez Bankası haftalık verileri uluslararası net rezervlerde de 10 Şubat haftasında 2 milyar 654,2 milyon dolar düşüş olduğunu ortaya koydu. 3 Şubat haftasında 27.1 milyar dolar seviyesinde olan IMF tanımlı net uluslararası rezervler 10 Şubat haftasında 24 milyar 437,8 milyon dolara indi. Bankacılık kaynakları bu gerilemede Merkez Bankası’nın muhtemel döviz satışlarının etkili olabileceğini belirtti.

Merkez Bankası toplam rezervleri ise 3 Şubat haftasındaki 8 yılın zirvesinden 10 Şubat haftasında düşüş trendine girdi. Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 989 milyon dolar azalarak 125 milyar 638 milyon dolara geriledi. Verilere göre, 10 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.