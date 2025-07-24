Merkez Bankası'nın rezervleri 4 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 18 Temmuz ile sona eren haftada döviz rezervleri 1 milyar 752 milyon dolar artarak 81 milyar 551 milyon dolardan 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Böylece 21 Mart 2025 tarihindeki 88 milyar 328 milyon doların ardından en yüksek rezerv rakamına ulaşıldı.

Altın rezervleri 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 266 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 166 milyar 243 milyon dolar olan seviyesinden, 168 milyar 569 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 59 milyar 791 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 8 milyon dolar artarak 62 milyar 799 milyon dolara geldi.

Resmi rezerv varlıkları yüzde 1,4 arttı

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 1,4 artarak 168,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,4 artarak 75,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,7 artarak 85,3 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,6 azalarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 1,1 azalarak 120 milyar dolar düzeyine geldi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 azalarak 61,4 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 azalarak 58,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,5 milyar dolar seviyesinde oldu.