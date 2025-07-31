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Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 25 Temmuz haftasında 3,28 milyar dolar artışla 171,8 milyar dolara yükseldi ve böylelikle aralıksız 5 haftadır yükselişini sürdürdü.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 25 Temmuz ile sona eren haftada döviz rezervleri 3 milyar 332 milyon dolar artarak 83 milyar 303 milyon dolardan 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Böylece 21 Mart 2025 tarihindeki 88 milyar 328 milyon doların ardından en yüksek rezerv rakamına ulaşıldı.

Altın rezervleri 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 222,5 milyon dolara indi. Böylece toplam rezervler 168 milyar 569 milyon dolar olan seviyesinden, 171 milyar 847,5 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 62 milyar 799 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 650,7 milyon dolar artarak 64 milyar 450 milyon dolara geldi.

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