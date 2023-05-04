Merkez Bankası'nın rezervleri 9 ayın en düşük seviyesinde
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri, 28 Nisan'da 6,36 milyar dolara gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylece, net rezervlerde 6 haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 13,63 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 1.93 milyar dolar düşüşle, geçen sene temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi olan 6,36 milyar dolara indi.
Böylece 6 Şubat'taki depremden sonra net rezervlerde görülen düşüş devam etti. Net rezervlerde 6 haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 13,63 milyar dolar oldu.
Net rezervler geçen yıl 8 Temmuz'da 6.1 milyar dolara kadar gerilemişti. Rezervler 20 yılın dip seviyesini gördükten sonra TCMB'nin aldığı döviz rezervini artırıcı çeşitli önlemlere rağmen depremden önce ancak dalgalı bir toparlanma sergilemişti.