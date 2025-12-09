Merkez Bankası’nın rezervleri döviz alımı ve altın yükselişiyle arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi, döviz alımları ve altın fiyatlarındaki yükselişle geçen hafta 5,5 milyar dolar artış gösterdi.

Reuters'ın aktardığına göre, bankacıların yaptığı hesaplamalarda, 5 Aralık ile biten haftada net rezerv 77,7 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv yaklaşık 4,5 milyar dolar artışla 62,5 milyar dolara toplam rezerv de 3,3 milyar dolar artışla 186,6 milyar dolara yükseldi.

Bankacıların hesaplamalarına göre, altın fiyatlarındaki yükselişin TCMB net rezervlerine etkisi 1,2 milyar dolar artış olurken, geçen hafta piyasadan 3 milyar dolarlık döviz alımı yapıldı.

TCMB'den açıklanan resmi veri haftalık olarak perşembe günleri saat 14.30'da açıklanıyor.

Merkez Bankası, likiditeyi yönetmeye devam ediyor

TCMB, miktar yöntemli repo ihalesi açtı. TCMB'nin 16 Aralık 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesinde tutar 1 milyar TL oldu.

TCMB, 800 milyar TL tutarında TL Depo Alım ihalesi açtı. İhale, 10.12.2025 vadeli olarak gerçekleştirilecek.