Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi rekorundan geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 5 milyar 899 milyon dolar düşüş kaydetti. TCMB verilerine göre, 26 Temmuz itibarıyla toplam rezervler milyon dolar artarak 153 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 11 milyon dolara indi.

Aynı hafta brüt rezervler 94 milyar 695 milyon dolardan 94 milyar 907 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise, 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 47 milyar 189 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 403 dolar azalarak 47 milyar 592 milyon dolara indi.

Suudi Arabistan ile depo alım işlemi sonlandırılmıştı

TCMB geçen hafta, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemini karşılıklı mutabakatla sonlandırdığını açıklamıştı.