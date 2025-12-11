Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 1,7 artışla 186,4 milyar dolara yükseldi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,7 artarak 186,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %1,7 artarak 69 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %1,9 artarak 109,7 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,4 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %1,2 artarak 120,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 57,7 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,3 artarak 63,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 17,6 milyar dolar seviyesindedir.