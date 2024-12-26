  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankasının rezervleri zirveden geriledi
Takip Et

Merkez Bankasının rezervleri zirveden geriledi

Merkez Bankası rezervleri, 20 Aralık itibarıyla 7 milyar 288 milyon dolar düşüş gösterdi. Net uluslararası rezervler ise, söz konusu haftada 3 milyar 675 milyon dolar azalarak 61 milyar 811 milyon dolara indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankasının rezervleri zirveden geriledi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 7 milyar 288 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 20 Aralık itibarıyla toplam rezervler 163 milyar 482 milyon dolardan, 156 milyar 194 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 98 milyar 175 milyon dolardan 92 milyar 388 milyon dolara, altın rezervleri 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 65 milyar 486 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 675 milyon dolar azalarak 61 milyar 811 milyon dolara indi.

Yabancı hissede yeniden satışa döndüYabancı hissede yeniden satışa döndüBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı çiftçiye 2025 müjdesini verdi: Üretici desteklerini 135 milyar liraya çıkaracağız
Bakan Yumaklı çiftçiye 2025 müjdesini verdi: Üretici desteklerini 135 milyar liraya çıkaracağız
TESK'ten kredi kartında komisyon alan esnafa uyarı: Sigarada ücret alınamaz
TESK'ten kredi kartında komisyon alan esnafa uyarı: Sigarada ücret alınamaz
İş dünyası faiz indirimini nasıl karşıladı?
İş dünyası faiz indirimini nasıl karşıladı?
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
Borsada halka arz rüzgarı esti: Fon miktarı 57,4 milyar lira oldu
Borsada halka arz rüzgarı esti: Fon miktarı 57,4 milyar lira oldu
Mahfi Hoca’dan faiz yorumu: Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide
Mahfi Hoca’dan faiz yorumu: Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide