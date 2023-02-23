Merkez Bankası'nın rezervlerinde 2 haftada 5.7 milyar dolar gerileme

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 17 Şubat itibarıyla itibariyle, bir önceki haftaya göre 3 milyar 40 milyon dolar düşüş ile 21 milyar 397,7 milyon dolara geriledi. 3 Şubat haftasında 27 milyar 92 milyon dolara yükselen IMF tanımlı net uluslararası rezervler son iki haftadır düşüş gösteriyor. 10 Şubat haftasında 2 milyar 654 milyon dolar azalan net rezervler geçen hafta da 3 milyar 40 milyon dolar azaldı. Böylece iki haftada net uluslararası rezervler 5.7 milyar dolar geriledi.

Geçen yıl temmuz ayı başlarında 6.1 milyar dolara kadar gerileyen ve 20 yılın dip seviyesini gören net rezervler Merkez Bankası’nın aldığı döviz rezervini artırıcı çeşitli önlemlere rağmen ancak dalgalı bir toparlanma sergiledi. Net rezervler geçen yılı 27.54 milyar dolar ile tamamlamıştı.

Toplam rezervler 122.6 milyar dolara indi

Merkez Bankası haftalık verilerine göre Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi. 17 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 39 milyon dolar azalışla 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.