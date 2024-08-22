Merkez Bankası'nın rezervlerinde 2,7 milyar dolar artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 16 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler, geçen hafta 2 milyar 682 milyon dolar artış kaydetmiş oldu. Brüt rezervler, 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise, 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 46 milyar 903 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 882 milyon dolar artarak 47 milyar 785 milyon dolara çıktı.