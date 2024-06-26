Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

14 Haziran haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin dolar karşılığı 57 milyar 868 milyon dolar oldu. TCMB'nin döviz rezervlerinin dolar karşılığı ise 88 milyar 433 milyon dolar oldu.

Bankanın altın rezervleri 7 Haziran haftasına göre, 1 milyar 928 milyon dolar azaldı.