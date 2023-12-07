Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri, son 6 yılın en yüksek seviyesine gelirken, toplam rezervler yeni tarihi zirvesini gördü.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 1 Aralık itibarıyla 2 milyar 236 milyon dolar artarak 90 milyar 997 milyon dolardan, 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Böylece 24 Kasım 2017 tarihinde görülen 96 milyar 350 milyon dolardan sonra en yüksek seviyeye çıkıldı.

Altın rezervleri 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara, toplam rezervler 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler geçen hafta ulaştığı tarihi zirvesini yeni bir seviyeye taşıdı.

Bir önceki hafta 35 milyar 806 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 30 milyon dolar düşüş ve 34 milyar 776 milyon dolara indi.