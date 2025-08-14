Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artarak 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara geldi.

Böylece toplam rezervler 168 milyar 988 milyon dolar olan seviyesinden, 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Bir önceki hafta 63 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara geldi.