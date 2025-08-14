  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Takip Et

Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı. Net uluslararası rezervler ise, söz konusu haftada 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artarak 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara geldi.

Böylece toplam rezervler 168 milyar 988 milyon dolar olan seviyesinden, 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Bir önceki hafta 63 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara geldi.

Yabancının hisse alımı sürüyor! Aralıksız 7 haftaYabancının hisse alımı sürüyor! Aralıksız 7 haftaBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Mühendis Tek-Sen’den hükümetin zam önerisine tepki
Mühendis Tek-Sen’den hükümetin zam önerisine tepki
İstanbul'dan memleketine döndü, devlet desteği ile sürü sahibi oldu
İstanbul'dan memleketine döndü, devlet desteği ile sürü sahibi oldu
KKM hesaplarından çıkış hızlandı
KKM hesaplarından çıkış hızlandı
Tarım ÜFE temmuzda yüzde 5,66 azaldı
Tarım ÜFE temmuzda yüzde 5,66 azaldı
Dalaman havalimanı 7 ayda 3 milyon yolcu sayısına yaklaştı
Dalaman havalimanı 7 ayda 3 milyon yolcu sayısına yaklaştı
Karadeniz'in incisi Samsun'da kruvaziyer turizmi hız kesmiyor
Karadeniz'in incisi Samsun'da kruvaziyer turizmi hız kesmiyor