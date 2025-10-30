Merkez Bankası'nın Sipay kararı geri çekildi

  1. Ekonomim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bazı faaliyet izinleri geçici olarak durdurulan elektronik para ve ödeme hizmeti kuruluşu Sipay hakkındaki karar kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni durdurulan Sipay hakkındaki mahkeme kararı kaldırıldı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla Sipay, faaliyetlerine devam edebilecek.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cuma günü elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.,  Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin bazı faaliyet izinlerini geçici olarak durdurdu.

Resmî açıklamaya göre her üç kuruluşun da 6493 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izinleri askıya alındı.

TCMB’nin son kararlarıyla birlikte, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirketlerin sayısı 9’a yükseldi.

Bu kapsamda faaliyet izinleri geçici olarak durdurulan veya TMSF kayyımlığı atanan şirketler şöyle sıralanıyor:

 

  • Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

  • İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. – 14 Mart 2025’te TMSF kayyımlığı atandı

  • Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

  • Papara Elektronik Para A.Ş. – 27 Mayıs 2025’te TMSF kayyımlığı atandı

  • ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

  • Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

  • Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

  • Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

  • Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

 

 

