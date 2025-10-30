Merkez Bankası'nın Sipay kararı geri çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni durdurulan Sipay hakkındaki mahkeme kararı kaldırıldı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla Sipay, faaliyetlerine devam edebilecek.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cuma günü elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin bazı faaliyet izinlerini geçici olarak durdurdu.

Resmî açıklamaya göre her üç kuruluşun da 6493 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izinleri askıya alındı.

TCMB’nin son kararlarıyla birlikte, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirketlerin sayısı 9’a yükseldi.

Bu kapsamda faaliyet izinleri geçici olarak durdurulan veya TMSF kayyımlığı atanan şirketler şöyle sıralanıyor: