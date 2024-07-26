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Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 176,4 milyar lira teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 176,4 milyar lira teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 176 milyar 383 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 175 milyar 383 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 175 milyar 383 milyon lira oldu. İhaleye, 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

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