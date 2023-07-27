Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini kaç?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Türkiye'nin 2023 yılı sonu enflasyon tahmini ne kadar yükseldi?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan merakla beklenen açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini 2023 sonu için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 sonu için yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi.
Hafize Gaye Erkan şunları söyledi:
"Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.
Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak.
Enflasyon patikamızda önemli güncelleme gerçekleştirdik. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e (önceki yüzde 22,3), 2024 için yüzde 33'e (Önceki yüzde 8,8) yükselttik. 2025 sonu enflasyon tahmini yüzde 15 olarak belirlendi."