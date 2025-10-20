Merkez, faiz adımını küçültecek

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, enflasyon ve siyaset . Yüksek gelen eylül ayı enfl asyonu ile birlikte piyasa beklentilerindeki artışa dikkat çeken Hakan Güldağ, “150 baz puan indirim bekleniyordu, ama şu sıra ‘TCMB pas geçer’ beklentisi öne çıktı” değerlendirmesini yaptı. Güldağ, artan belirsizliklerin borsa dahil, piyasaları olumsuz etkilediğini siyasetin de yorgunluğu beslediğini kaydetti. Faiz indirim beklentisinin sürdüğünü ifade eden Ali Ağaoğlu, TCMB’nin 150 yerine 100 baz puanlık düşüşle yetineceği öngörüsünde bulundu. TCMB’nin işinin zorlaştığını vurgulayan Ağaoğlu, “Çünkü Merkez Bankası hiç faiz indirmezse, piyasa ‘demek ki işler iyi gitmiyor’ mesajı verir ve bu da karamsarlık yaratır. Temkinli bir indirim bekliyorum” dedi.

Güldağ: Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi enfl asyonda yükselişe işaret ediyor. TÜFE eylülde yüzde 3,23 çıktı. Piyasa beklentisi ekimde de yüzde 3 gibi bir orana işaret ediyor. Tek faktör enflasyon değil ama Merkez Bankası ne yapar? 150 baz puan bir indirim yapması bekleniyordu ama şu sıra 'pas geçer' beklentisi öne çıktı.

Ağaoğlu: TCMB'nin bir indirim yapacağı tahminim devam ediyor. Ancak 150 değil de 100 baz puanlık bir indirimle yetineceğini düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası hiç faiz indirmezse, piyasaya “demek ki işler iyi gitmiyor” mesajı verir ve bu karamsarlık yaratabilir. O yüzden temkinli de olsa bir indirim bekliyorum.

Güldağ: Son dönemin en kritik Para Politikası toplantılarından biri olacak anlaşılan 23 Ekim'de. Kapalıçarşı'da altına yönelim çok belirgin. Ancak dövize yönelim de altın kadar değilse de yavaş yavaş kendini hissettiriyor.

Ağaoğlu: TCMB'nin işinin zorlaştığını gösteriyor son veriler. Geçen Arjantin’le kıyaslandı. Mahfi Eğilmez hocamız istatistikler yayımladı. Sadece para politikasıyla mücadele etmiyorlar. Hatta onların politika faizi enfl asyonlarının altında. Buna karşılık, bakanlık kapatmak dâhil kamuda ciddi tasarrufa gittiler. Bizde de benzer adımların gelmesi gerekiyor. Para politikası yoruldu. Bu görülüyor. Kamunun yeterince tasarruf etmeyip bütçenin vergi artışlarıyla dengelenmeye çalışılması tutarlı değil. Dezenflasyon politikası uzadıkça para politikası yoruldu. Yorulan para politikasına acil destek gerekiyor. Yoksa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde işi daha da zorlaşacak.

Güldağ: Siyaset de, yorgunluğu besliyor. Bitmeyen operasyonlar cabası. İçeride çeşitli gruplar arasında büyük bir güç ve çıkar mücadalesi var algısı yaratılıyor. Belirsizlik ve oynaklık artıyor. Merkez'in faiz adımlarının küçülme ihtimali bir yana borsa dahil piyasaları olumsuz etkiliyor. Ağaoğlu: Dediğin gibi, borsanın işi sadece faiz tarafıyla ilgili değil. Hukuki ve mali gelişmeler, borsayı zorluyor. Teknik analiz açısından baktığımızda, cuma günü endeks bir ara 10.053 seviyesine kadar indi. Sonra biraz toparladı ama 10.000 seviyesi hem psikolojik hem de teknik açıdan kritik. 10.100 seviyesi, 200 günlük basit hareketli ortalama. Haftalık kapanış bu seviyenin üzerinde oldu. Bu hafta bir miktar toparlanma görebiliriz. Ancak temel analiz olarak Türkiye’nin şu anda güçlü bir hikayesi yok. Borsanın gerçek anlamda toparlanması için konuştuğumuz konularda önemli değişimler görmemiz gerekiyor. Güldağ: Nasıl bir seyir olur?

Ağaoğlu: Endeks 2,40 dolar seviyesinde. Daha önce gördüğümüz dipler 2,27–2,28 seviyelerindeydi. 2,40’tan 2,28’e kadar dolar bazında bir düşüş olabilir. Ancak orada aşırı satım bölgesine girdiğimiz için bir miktar düzeltme ihtimali görebiliriz. Türk Lirası bazında bu rakam 9.500–9.700 civarlarına denk gelir. Sadece faiz indirimindeki adımların değil, siyasi ortamın da rahatlaması gerekiyor.. Böylesi dönemlerde yumurtaları tek sepete koymamanın önemi daha iyi anlaşılıyor.

Petrol fiyatı iner, altın kar realizasyonu görür

Güldağ: Söyleye söyleye Brent petrolü 60 dolara kadar getirdin. Beklentin ne yönde?

Ağaoğlu: Doğrusu, söylediğimden biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela altın benim tahminimden çok hızlı gitti, gümüş de öyle. Ama petrol biraz direniyor. Sohbeti yaptığımız sırada Brent 60,04 seviyesinde, Batı Teksas ham petrolü 56 doları gördü. Beklentim hâlâ bunun daha aşağı inmesi yönünde. Trump da bu konuda elinden geleni yapıyor. Brent'te kritik seviye 58 dolar. Daha önceki dip Nisan 2025’te görülmüştü. İsrail–Hamas-İran krizinden dolayı 75–76 dolarları görmüştük. Yeniden geriliyor petrol fi yatı. Brent'te 58 dolar ilk eşik, ancak 55 dolar da bu sene görülebilecek seviyeler gibi görünüyor.

Güldağ: 2026 için beklentin nedir peki?

Ağaoğlu: Önümüzdeki sene için tahminim daha da düşük. Hatta 40'lı rakamları da görebiliriz dolar bazında ama kalıcı olmaz. Fiyatların nasıl gelişeceğini biraz da Ukrayna–Rusya savaşı ve Trump’ın Putin’le yaptığı görüşmeler belirleyecek. Eğer bir barış olursa, Rusya’nın piyasaya yavaş yavaş dönmesine izin verilir ve arz artışıyla petrol fi yatları düşer. Barış olmazsa Rus petrolü cezalandırılır, Türkiye ve Hindistan gibi ülkeler Amerikan baskısı altına girer. Bu önemli çünkü önümüzdeki sene Türkiye’nin enfl asyonla mücadelesinde büyük destek düşük petrol fi yatı olacak.

Güldağ: Altın aldı başını gitti. Gümüş de...

Ağaoğlu: 20 Ağustos'tan bu yana altın yüzde 32,25 yükseldi. 42 iş günü içinde. Gümüşte hareket daha da sert oldu. Bu çok büyük ve çok hızlı bir artış.

Güldağ: Düzeltme gelir diyordun gelmedi

Ağaoğlu: Gelmedi. Ama gelecek. Herhangi bir finansal enstrümanın sonsuza kadar yükselmesini beklemiyoruz. Şu anda teknik olarak gördüğüm 4.500 bandında bir kar realizasyonunun gelmesi. Bu gümüşte 57,5 seviyesine denk geliyor. Altın-gümüş paritesi şu an 80'lerde. Bunun 75'e kadar düşmesi, yani gümüşün biraz daha iyi bir performans göstermesi olası.

Güldağ: Arka planda bir temel değişim var mı? Bir büyük kriz olasığından bahsediliyor

Ağaoğlu: Amerika borsalarında bunu çok görmüyoruz ama tahvil tarafında ilginç haberler geldi. İki banka dolandırıcılık tarzında kredi problemi yaşamış. Amerikan tahvilleri 3,93 seviyesine kadar geriledi. Ancak kredilerle ilgili sorun hızlıca kontrol altına alınacaktır. Yoksa yayılır. Tahvil piyasasına güven sarsılırsa, altındaki fi yatlamayı kestirmek zorlaşır.