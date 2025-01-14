Merkez faiz indirdi: Kredileri faizleri geriledi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2024’teki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 50’ye çıkardığı faiz oranını 8 ay sabit tuttuktan sonra, Aralık 2024’teki toplantıda yüzde 47,50 seviyesine çekti.

Merkez Bankasının 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kredi faizlerinde de yaşanması beklenen gerileme henüz görülmedi.

İhtiyaç kredisi yüzde 72,50'ye çıktı

İhtiyaç kredisinde, Mart 2024’teki faiz artırımı kararı haftasında görülen yüzde 86,15 zirve seviyesinin ardından, 13 Aralık haftasında yüzde 68,85’e kadar gerilemişti. Politika faizinin yüzde 47,5’e indirildiği haftada yüzde 70 seviyesinde olan ihtiyaç kredisi faizi, yılın ilk haftasında yüzde 72,50 seviyesine çıktı.

Yine 3 Ocak ile biten haftada KMH (kredili mevduat hesabı/ek hesap) dahil ihtiyaç kredisi faizleri ise, yüzde 74,66 seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek artış taşıt kredisinde

Faiz indirimi sonrasında en yüksek artış, taşıt kredisinde görüldü. 27 Aralık ile biten haftada yüzde 36,84 seviyesinde olan taşıt kredisi, 3 Ocak haftasında yüzde 49,55 seviyesine çıktı.

Konut kredisi faizleri sınırlı geriledi

Konut kredilerinde 2024 yılı başından bu yana görülen yatay eğilim sürdü. 5 Nisan haftasında gördüğü yüzde 45,14 seviyesinden bu yana sınırlı gerileyen konut kredisi faizleri, 3 Ocak haftasında yüzde 40,71 seviyesine geriledi.

Ticari krediler yüzde 60’ın üstünde

2024 yılının ilk haftasında yüzde 53,52 seviyesinde olan ticari kredi faizleri, politika faizinin yüzde 50 seviyesine çıkarılmasının ardından 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 67,42 seviyesine kadar çıkmıştı. 27 Aralık 2024 haftasında yüzde 59,60 seviyesinde olan ticari kredi faizleri, 3 Ocak 2025 ile biten haftada yüzde 62,06 seviyesine yükseldi.