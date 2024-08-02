Merkez, sterilizasyona odaklandı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı yatırımcıların devlet tahvillerine 19 Temmuz haftasında kesintiye uğrayan ilgisi geçen hafta artarak devam etti. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 26 Temmuz haftasında devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 360,5 milyon dolarlık net alım yaptı.

Yabancının geçen yıl haziranda yüzde 0,5’li seviyelere inerek tarihi en düşük seviyesine gerileyen toplam devlet tahvilleri stokundaki payı da geçen hafta itibariyle yüzde 8,75’e yükseldi. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verileri yayımlandı. Buna göre devlet tahvillerinde alıcı olan yabancı yatırımcı hisse senetlerinde ise satış yaptı. Son 5 haftada yabancı yatırımcı devlet tahvillerinde 2.3 milyar dolarlık alım gerçekleştirirken hisse senedinde 133.4 milyon dolarlık satışa imza attı. Yabancının geçen hafta şirket borçlanma senetleri alımları net 5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

KKM'de stopaj oranları artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesapları için uygulanan stopaj oranları artırıldı. Kur korumalı mevduata vergi şirketlere tanınan vergi avantajının geçen ay sona ermesi ve ay ortasında KKM'nin sunabileceği en yüksek getirinin de azaltılmasının ardından dün ise yüzde 5 ile yüzde 7.5 arasında stopaj uygulanması getirildi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 6 ay vadeli KKM'ye yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli KKM'ye ise yüzde 5 stopaj uygulanacak. TCMB'nin KKM'de döviz/altın bazında anapara koruması ise devam ediyor.

Döviz mevduatında 771 milyon dolar artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre KKM stoku geçen hafta 49.7 milyar lira gerileyerek 1.83 trilyon liraya geriledi. Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 771 milyon dolar artış gösterdi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 235 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise yine parite etkisinden arındırılmış olarak 536 milyon dolar yükseldi. Öte yandan BDDK verilerine göre sektörün kredi hacmi 26 Temmuz itibarıyla 84 milyar 862 milyon lira arttı ve 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liradan 14 trilyon 363 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 184 milyar 560 milyon lira artarak 16 trilyon 931 milyar 595 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,4 artışla 1 trilyon 496 milyar 629 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 519 milyar 908 milyon lirasını taksitli, 976 milyar 721 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Sektörde takipteki alacaklar, 26 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 834 milyon lira artışla 241 milyar 220 milyon liraya çıktı.

TCMB, gün içinde Türk Lirası depo ihaleleri açabilecek

Öte yandan piyasada likidite fazlası devam ederken, Merkez Bankası (TCMB) yeni bir adım attı. Bloomberg HT'nin haberine göre, TCMB bankalara yolladığı yazı ile, ihtiyaç görülmesi durumunda 11.00-11.30 saatlerindeki Türk lirası depo ihalelerine ek olarak gün içinde Türk lirası depo ihaleleri açabileceğini bildirdi.