Merkez’den 4 yıl sonra ilk müdahale: 19 Mart sonrası 1,1 milyar dolarlık satış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan döviz piyasasında sert yükselişi izleyen hafta, yaklaşık 4 yılın ardından piyasaya ilk kez doğrudan müdahalede bulunduğunu açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yayımladığı verilere göre, 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde piyasaya iki kez doğrudan müdahale edildi. 24 Mart tarihindeki ilk müdahalede 295 milyon dolar satan Merkez Bankası, 28 Mart tarihindeki ikinci müdahalede 839 milyon dolar satış gerçekleştirdi.

Böylece iki günlük doğrudan müdahale sonucu piyasaya toplam 1 milyar 134 milyon dolar doğrudan satış yapılmış oldu.

Merkez Bankası, dalgalı döviz kuru rejiminde dönem dönem piyasalara alım veya satım yönünde doğrudan müdahalede bulunuyor. TCMB'nin mart ayından önceki son müdahalesi 17 Aralık 2021 tarihinde satım yönünde gerçekleşmişti. Alım yönündeki son müdahale ise 15 Şubat 2006 tarihinde oldu.

TCMB, gerçekleştirilen doğrudan döviz müdahalelerini, müdahalenin yapıldığı tarihten itibaren üç ayı takiben gelen ayın ilk iş günü yayımlıyor.