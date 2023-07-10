Merkez'den uzun vadeli TL mevduat teşviki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan (TCMB), yatırımcıyı uzun vadeli TL mevduata teşvik için yeni bir adım geldi. Buna göre, menkul kıymet tesisinde 3 aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişler 1,5 kat olarak hesaplanacak.

Merkez Bankası, hafta sonu zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranının yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave zorunlu karşılık uygulamasında oran yüzde 57’ye çekilmişti.

KKM'nin kademeli olarak küçültülmesine dönük bir adım

Serkan Gönençler - Gedik Yatırım Başekonomisti

Yeni ekonomi yönetiminin sadeleştirme adımları kapsamında, kur korumalı mevduat sisteminin kademeli olarak küçültülmesi amacına dönük bir adım olarak görebiliriz. Kararla birlikte bankalar 3 aydan uzun vadeli mevduatlar için daha az menkul kıymet tesis edeceğinden, 3 aydan uzun mevduat faizlerinde göreceli olarak bir artış görülmesi beklenebilir.