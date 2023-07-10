Merkez'den uzun vadeli TL mevduat teşviki
Merkez Bankası hamlelerine devam ederken, bu sabah yatırımcıyı uzun vadeli TL mevduata teşvik için yeni bir adım geldi. Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler, Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesini ekonomim.com'a değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan (TCMB), yatırımcıyı uzun vadeli TL mevduata teşvik için yeni bir adım geldi. Buna göre, menkul kıymet tesisinde 3 aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişler 1,5 kat olarak hesaplanacak.
Merkez Bankası, hafta sonu zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranının yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave zorunlu karşılık uygulamasında oran yüzde 57’ye çekilmişti.
KKM'nin kademeli olarak küçültülmesine dönük bir adım
Serkan Gönençler - Gedik Yatırım Başekonomisti
Yeni ekonomi yönetiminin sadeleştirme adımları kapsamında, kur korumalı mevduat sisteminin kademeli olarak küçültülmesi amacına dönük bir adım olarak görebiliriz. Kararla birlikte bankalar 3 aydan uzun vadeli mevduatlar için daha az menkul kıymet tesis edeceğinden, 3 aydan uzun mevduat faizlerinde göreceli olarak bir artış görülmesi beklenebilir.