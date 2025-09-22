Merkezi yönetim ağustos sonu brüt borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 12 trilyon 477,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 5 trilyon 851 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 626,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.