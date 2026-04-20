Merkezi yönetim borç stoku 14,4 trilyon TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim borç stoku 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla 14.446,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 6.887,2 milyar TL'lik kısmının Türk Lirası cinsi, 7.559,7 milyar TL'lik kısmının ise döviz cinsi borçlardan oluştuğu bildirildi.

Bakanlık, Hazine alacak stokunun aynı tarih itibarıyla 252,3 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek payın 217,5 milyar TL ile Türkiye Varlık Fonu'na ait olduğu ifade edildi.

Verilere göre mart sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 974 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi.