Merkezi yönetim borç stoku 5,62 trilyon TL'ye çıktı

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 1.845,5 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 3.771,9 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Aynı dönemde Hazine alacak stoku 25,1 milyar TL olarak ggerçekleşti. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,3 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait.

2023 Haziran ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,5 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.