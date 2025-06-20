Merkezi yönetim brüt borç stoku 11 trilyon 64,4 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 11 trilyon 64,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 5 trilyon 13,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 50,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla 31,2 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 31,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2 milyar lira tahsil edildi.