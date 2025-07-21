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Merkezi yönetim brüt borç stoku 11,5 trilyon lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonunda 11,5 trilyon lira olurken, bunun 5,3 trilyonu TL, 6,2 trilyonu döviz cinsi borçlardan oluştu.

Haber Merkezi
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 11,5 trilyon lira oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 11 trilyon 462,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 5 trilyon 309,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 152,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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