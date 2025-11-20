  1. Ekonomim
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 13 trilyon 172 milyar lira olarak belirlendi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 172 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 13 trilyon 172 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 162,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 8,9 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

