Merkezi yönetim brüt borç stoku 6,70 trilyon lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 153,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 916,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.