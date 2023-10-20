  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Merkezi yönetim brüt borç stoku 6,70 trilyon lira oldu
Takip Et

Merkezi yönetim brüt borç stoku 6,70 trilyon lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 153,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 916,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 26 milyar lira olduHazine alacakları 26 milyar lira olduEkonomi

 