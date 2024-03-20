  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon oldu
Takip Et

Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 7 trilyon 238,1 milyar lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon oldu
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 7 trilyon 238,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 642,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 595,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 28,4 milyar lira olduHazine alacakları 28,4 milyar lira olduEkonomi

 