Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 7 trilyon 238,1 milyar lira olarak belirlendi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 7 trilyon 238,1 milyar lira oldu.
Borç stokunun 2 trilyon 642,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 595,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.