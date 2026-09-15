Merkezi yönetim bütçesi ağustosta fazlaya geçti

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Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 12,9 milyar TL fazla verdi.

Temmuz ayında bütçe 378,1 milyar TL açık kaydetmişti.

Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642,1 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 654,9 milyar TL olarak kaydedildi.

Ağustosta faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar TL olurken, faiz dışı fazla ise 209,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

İlk sekiz ayda bütçe açığı 1,31 trilyon TL

Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 162,7 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 854,7 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 308,1 milyar TL oldu.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 174,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 680 milyar TL olarak gerçekleşti.

OVP'de 2,6 trilyon TL açık tahmini

Son açıklanan Orta Vadeli Program'da 2026 yılında bütçe açığının 2,6 trilyon TL olarak gerçekleşmesi tahmini yer almıştı.