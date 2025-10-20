  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül itibarıyla 12 trilyon 964 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim eylül sonu brüt borç stoku açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 12 trilyon 964 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 74,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 889,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

