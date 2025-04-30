Merkez’in fonlama maliyeti yılın zirvesinde!

Bloomberg haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politik ve küresel risklere karşı TL’yi korumak için fonlama maliyetini yüzde 48,8’e çıkardı. Fonlama oranı, yılın en yüksek seviyesi ve yüzde 46 olan politika faizinin üzerinde seyrediyor.

Gecelik fonlama

TCMB, haftalık repo fonlamasını kısarak bankaları daha yüksek seviyedeki gecelik piyasa fonlamasına yönlendiriyor. Bankalar, artan fonlama maliyetleri nedeniyle mevduat faizlerini artırırken, TL de teşvik ediliyor.

Döviz talebini kısma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT’de katıldığı yayında yaptığı açıklamalarda, “Koşullar kurun büyük ölçüde yönetilmesini gerektiriyor. Merkez Bankası doğru adımları attı” demişti.

Dolar talebi halen canlı olurken, sıkı para politikasının talebi baskıladığı görülüyor.

MUFG Bank Hazine Müdürü Onur İlgen, hedge ve vadeli kontrat maliyetlerinin artmasının kurumsal döviz talebini sınırladığını belirtti.

Rezervler eridi

19 Mart’ta başlayan süreçte Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla görülen döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle TCMB, yaklaşık 53 milyar dolarlık döviz müdahalesi yaptı. Net rezervler son haftada 3,7 milyar dolar geriledi.

Morgan Stanley, nisan ayı başında “temkinli” bir şekilde TL’ye geri döndüğünü açıklasa da yabancı yatırımcının ilgisinin hâlâ sınırlı olduğu görülüyor.