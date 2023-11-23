Merkez'in kararını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararında, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı ve yüzde 40 seviyesine çekti. Beklenti, faizin 250 baz puan artırılmasıydı.

Merkez Bankası karar metninde, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatıldığına ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağına vurgu yapılırken; "Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir" denildi.

Uzman isimler Merkez Bankası'nın faiz kararını ve karar metninde yer alan ifadeleri değerlendirdi:

Aralıkta 250 baz puan artırıp kenara çekilebilir

Serdar Pazı - Ekonomist

PPK 500 baz puan faiz artırarak beklentilerin önüne geçmiş oldu, açıklama metninde yer alan ‘Sürecin sonuna geliyoruz, hızı yavaşlatarak kısa sürede tamamlayacağız’ açıklaması, muhtemel olarak aralık ayında 250 baz puan civarı son artırım ve kenara çekilmek demek. ‘Reeskont kredileri ve kredi kartı faizleri değiştirilmeyecek’ açıklaması ekonomik aktivite açısından önemli bir detay. Piyasanın genel olarak kararı beğendiğini söyleyebiliriz.

PPK kararının asıl sürpriz kısmı duyuru metninde

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Merkez Bankası piyasadaki ağırlıklı beklentinden öte sürpriz denilebilecek bir faiz artış kararı açıkladı. Ancak bana göre, PPK kararının asıl sürpriz olan kısmı faiz artışından ziyade basın duyuru metninde ilk defa önümüzdeki döneme ilişkin bu kadar net ve belirgin şekilde öngörülebilir politika adımlarını Merkez Bankası’nın piyasa ile paylaşmış olmasıdır. Bunu da oldukça olumlu olarak değerlendiriyorum. Özellikle metinde yer alan, sıkılaştırma hızının yavaşlayacağı ve adımların kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını söylemesinden bunu anlayabiliyoruz.

Merkez Bankası’nın faiz artışını yapmakla yetinmeyerek PPK kararının ardından yayınladığı yönetmelikler ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirmesi; aynı zamanda kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını sabit tutması ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralık ayında değişiklik olmayacağını söylemesi ile reel kesimi kısmen bu faiz artışlarından korumaya çalıştığını ve çok da sıkıştırmak istemediğini anlıyoruz.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde reeskont kredi faizlerine üst sınır getirilmesi ile sıkılaşma adımları sonucunda baskı altında kalan TL nedeniyle ihracatçı kesimin kur kaynaklı şikayetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği anlaşılıyor. İhracatçılar aslında şu ortamda finansmana en rahat ulaşan kesim. Daha çok tercih edeceği şey, finansman yükünün azaltılmasından ziyade bugünkü seviyesinden daha yüksek bir döviz kuru olurdu. Öte yandan işletme sermayesi ihtiyacı içerisinde olan ve yurtiçi piyasaya hitap eden özellikle orta ölçekli KOBİ’ler bu 500 baz puan artış sonrası daha da artacak finansman maliyetlerine karşı korunaksız kalan kesim olarak kaldı. Bunu da faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları alınacak olmasından anlıyoruz.