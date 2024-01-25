Merkez'in mesajları nasıl yankı buldu? İşte ekonomistlerin yorumları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizini 250 baz puan artırarak, yüzde 45 seviyesine yükseltti. Piyasa beklentisi, faizin 250 baz puan artırılması yönündeydi. TCMB, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasındaki mesajlarının ardından ekonomistler sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulundu. İşte o yorumlar:

Ekonomist Mahfi Eğilmez

TCMB, politika faizini % 45'e yükseltti ve parasal sıkılaşmanın sonun gelindiğine ilişkin vurgu yaptı.

TCMB rezervleri 19.01.2024 itibarıyla şöyle:

Ekonomist Emre Alkin

Bakalım Merkez Bankası Yönetimi dayanamayıp ne zaman faizi indirecek ? Ağustos? Eylül ? Belki daha önce..

Ekonomist Barış Esen

Merkez Bankası’nın durdum dedikten sonra bir daha kalkıp faiz artırması çok zor ve sürpriz olur, artık önümüzdeki soru TCMB ne zaman faiz indirir olacaktır…

Analist Tuncay Turşucu

TCMB metninde faiz artırım döngüsünü tamamladığını bildirdi. Gerektiği kadar %45 seviyesi korunacak. Riskler oluşursa tekrar gözden geçiririm diyor. Bence yeteri kadar şahin bir metin. Beklentileri karşılıyor. Ancak endeks 8200 direncinde. Bu seviyenin üzerine yerleşmesi lazım.

Ekonomist Hayri Kozanoğlu

TCMB politika faizini %45’e çıkardı.

Burada duracağım diyor.

Enflasyon düşürülemezse tekrar faiz artırabileceğini ima ediyor.

Faizi indirmekten hiç söz etmiyor.

Büyüme ve istihdam konularına hiç girmeyen tam bir “neoliberal” duruş sergiliyor.

Analist Rıdvan Baştürk

TCMB faizi %45 yaptı...

Hala cazip bir reel getiri (beklenen enflasyonu düşündüğümüzde) olmadığını düşünüyorum...

Hadi bunu geçtik...

Sakın ama sakın erken bir faiz indirimi yapılmamalıdır...