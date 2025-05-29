Merkez'in rezervleri 7 hafta sonra 150 milyar doların üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. TCMB haftalık verilerine göre, 23 Mayıs ile sona eren haftada döviz rezervleri 4 milyar 29 milyon dolar artarak 65 milyar 401 milyon dolardan 69 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara çıkarak rekor kırdı. Böylece toplam rezervler 145 milyar 657 milyon dolar olan seviyesinden, 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 39 milyar 986 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 7 milyar 984 milyon dolar artarak 47 milyar 970 milyon dolara geldi.

Resmi Rezerv Varlıkları

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %5,1 artarak 153,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %6,3 artarak 61,4 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %4,7 artarak 84,0 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,5 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,3 artarak 122,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %0,7 artarak 61,5 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,1 azalarak 60,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde oldu.